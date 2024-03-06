جامعة الإسكندرية تنظم ملتقى توظيفيًا لطلاب وخريجي كلية سياحة وفنادق

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية، ملتقى توظيفى لطلاب السنة النهائية وخريجي الكلية، اليوم الأربعاء بمقر الكلية، وذلك بمشاركة 16 شركة فى مختلف التخصصات السياحية والفندقية ( 3 مطاعم ـ 7 شركات سياحية ـ 6 فنادق عالمية).

وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة.

وصرحت الدكتورة عبير عطيه عميد الكلية أن الملتقى يهدف إلى توفير فرص عمل لخريجى الكلية حيث تحرص الكلية على بناء شراكات مع الشركات والكيانات الكبرى العاملة فى مجال السياحة والضيافة، كما يعمل الملتقى على تعريف الطلاب بنوعية المهارات والقدرات المطلوبة فى سوق العمل.

وأشارت الدكتورة دينا عز الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الملتقى يوفر فرص عمل وتدريب لطلاب الفرقة الرابعة، كما يوفر فرص تدريب صيفى لطلاب الفرقة الثالثة خاصةً برنامج ( إدارة السياحة والضيافة والتراث ) تمهيدًا لإختيار عدد منهم لتوظيفهم.

اشرف علي تنظيم الملتقى الدكتورة سمر القصراوى القائم بعمل رئيس قسم الدراسات السياحية والمدير التنفيذى للبرامج الخاصة بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد كبير من الطلاب والخريجيين، وممثلى كبرى الشركات السياحية وسلاسل الفنادق العالمية والمطاعم.