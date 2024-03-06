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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

3 مفقودين وإصابة 4 آخرين في هجوم على سفينة تجارية قبالة اليمن

سفينة
سفينة
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قال مصدر يعمل في مجال الشحن، في تصريحات نشرتها "رويترز" اليوم الأربعاء، إن ثلاثة من أفراد طاقم سفينة "True Confidence" التي ترفع علم باربادوس، مفقودين وأصيب أربعة آخرون بحروق خطيرة بعد أن تضررت السفينة نتيجة لهجوم قبالة اليمن.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن طاقم السفينة قد تركها.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تجارية تضررت في هجوم جنوب اليمن وأن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة تدعمها.

يشار إلي أن جماعة الحوثيين اليمنية تشن هجمات بطائرات دون طيار (مسيرات) وصواريخ على سفن تجارية تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر الماضي، ردا علي عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.

سفينة اليمن هجوم