تقسيمة فنية قوية للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي الكأس

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية على هامش المران، اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر.

وقسم الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، حيث تم تنفيذ بعض الجوانب والأفكار الفنية والخططية في إطار خطة اللعب الخاصة بالفريق.

وعقب انتهاء الفقرة الخططية، تم إجراء تقسيمة فنية قوية بين اللاعبين في جزء من الملعب تحت قيادة جوزيه جوميز، تم خلالها تطبيق كل الأفكار التي تم التدريب عليها.

وقام الجهاز الفني خلال التقسيمة، بمنح اللاعبين تعليمات فنية باستمرار، وتصحيح الأخطاء، قبل لقاء الأهلي المرتقب في نهائي كأس مصر.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.