نهائي كأس مصر.. الأهلي يصل ملعب الأول بارك لخوض أول مران "فيديو"

وصل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب “الأول بارك” في العاصمة السعودية الرياض استعدادا لخوض أول مران قبل نهائي كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة ونصف مساء الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك في نهائي كأس مصر.

ووصلت بعثة الأهلي إلى السعودية ظهر اليوم على متن طائرة خاصة برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي .

ويغيب عن قائمة الاهلي التي أعلن عنها مارسيل كولر لخوض نهائي الكأس ضد الزمالك 9 لاعبين هم: ويغيب عن الأهلي كل من محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم للإصابة، بالإضافة للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي الذي تم استبعاده في اللحظات الأخيرة بعد تأكد عدم جاهزيته للمباراة، بينما يغيب كل من أحمد عبد القادر وكريم الدبيس ومحمد الضاوي كريستو ومحمود متولي ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.