وزير الخارجية الصيني يعقد مؤتمرا صحفيا بمجلس النواب لتوضيح سياسات بلاده مع العالم

تعقد الدورة الثانية للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات الصحفية بالمركز الإعلامي الساعة 10:00 صباح غدا الخميس، بتوقيت بكين.

وقدم المجلس دعوة لعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية وانغ يي، للإجابة على أسئلة وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية حول السياسة والعلاقات الخارجية للصين.

يأتي هذا في إطار فاعليات الاجتماع السنوي لمجلس نواب الشعب الصيني الذي انطلق اول امس بحضور الرئيس الصيني شي جين بينج.

كما عقد المجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، مؤتمرا صحفيا اليوم بشأن الاقتصاد الصيني بمشاركة مسؤولين بارزين من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارتى المالية والتجارة وبنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.

وهدف المؤتمر إلى توضيح الرؤية لوسائل الإعلام والجمهور، حول موضوعات مهمة كمبادرات الإصلاح في الصين والتخطيط المالي والتجارة، بالإضافة إلى التطورات في سوق الأسهم.