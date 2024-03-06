هجوم على سفينة تجارية قبالة اليمن وعمليات الإنقاذ جارية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تعرض سفينة تجارية لهجوم جنوبي اليمن، مما أدى إلى إلحاق أضرار بها.

وأوضحت الهيئة في بيان لها يوم الأربعاء أن قوات التحالف تقدم الدعم للسفينة المتضررة، وفقا لـ "رويترز".

من جانبها، ذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن كيانا يصف نفسه بـ"البحرية اليمنية" تواصل مع سفينة مملوكة لجهة أمريكية وترفع علم بربادوس، وأمرها بتغيير مسارها.

وأضافت أمبري أنها رصدت سفينة عسكرية تابعة للبحرية الهندية تنجرف بالقرب من آخر موقع محدد للسفينة المتضررة، مشيرة إلى أن تقارير أخرى أفادت ببدء عمليات الإنقاذ، حيث تم نقل بعض أفراد الطاقم في قوارب نجاة.

وأوضحت الشركة أن الهجوم وقع على بعد حوالي 57 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء عدن في جنوب اليمن.

يذكر أن حركة الحوثي اليمنية يشنون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر، تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وتثير هذه الهجمات قلق المجتمع الدولي، حيث تشكل تهديدا خطيرا للملاحة البحرية في المنطقة، مما قد يؤثر على حركة التجارة العالمية.

وتواصل الجهود الدولية للحد من هذه الهجمات وضمان سلامة الملاحة البحرية في المنطقة.