أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لإطلاق ممر إنساني بحري لدعم سكان قطاع غزة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن خطر المجاعة المتزايد على أكثر من نصف مليون شخص في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأفاد بأن المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أن أورسولا فون دير لاين تعتزم السفر إلى قبرص للعمل على إنشاء الممر الإنساني البحري لدعم سكان غزة عبر البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

تركز جهود المفوضية على ضمان القدرة على تقديم المساعدة للفلسطينيين، ومن المأمول أن يتم افتتاح الممر قريبًا.

وتحذر المنظمات الدولية المعنية بشؤون الطفولة والإغاثة من تدهور الأوضاع في غزة، وتطالب بإتاحة فرص للمساعدة الإنسانية ومنع المجاعة وإنقاذ حياة الأطفال.

سابقًا، أشار المقرر الأممي لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين عمدًا، وطالب بمحاسبتها على جرائم الحرب والإبادة الجماعية.