قبل نهاية فصل الشتاء.. طقس متقلب مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا.. خبراء يشددون على الالتزام بالملابس الشتوية.. "عز العرب" يوضح إرشادات لتجنب الإصابة بنزلات البرد

أيام قليلة على موعد انتهاء فصل الشتاء المقرر انتهائه رسميًا في يوم 20 مارس الجاري، وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة بشكل ملحوظ، ليسود طقس دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، إلا أنه هناك تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بالالتزام بالملابس الشتوية.

وأوضحت الهيئة، أن الطقس مائلا للدفء على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب الصعيد، باردا ليلًا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر، منوهة على المواطنين بعدم تخفيف الملابس رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وتوقعت، أن يسود في الساعات المقبلة طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، مشيرة إلى أن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة ويزيد فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار خلال الأيام القادمة.

وتابعت، أن فرق درجات الحرارة يتجاوز أحيانا 10 درجات مئوية، ويتجاوز 15 درجة في محافظات الصعيد، ولذلك تظل الأجواء شديد البرودة خلال فترات الليل خاصة في الأماكن المفتوحة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط أوضحت هيئة الأرصاد أنها معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14.

ومن المتوقع اليوم أيضًا فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء.

وفي هذا الصدد، طالب الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، خاصةً بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وباردا ليلًا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

ويتابع «قطب»، في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز»، أن هيئة الأرصاد توضح حالة الطقس للمواطنين وتستطلع حالتها على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط.

تزايد فرص الإصابة بنزلات البرد

وهذا الطقس المتقلب يساعد على فرص الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا، مما يتطلب من المواطنين ضرورة الالتزام بالملابس الشتوية خلال هذه الفترة، مع إتباع الاجراءات الوقائية لتجنب العدوى، وذلك وفقًا لما أوضحه الدكتور محمد عز العرب، أستاذ أمراض باطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، والمستشار العلمي للمركز المصري للحق في الدواء.

وتابع «عز العرب»، في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز»، أن فيروسات الجهاز التنفسي تنتشر مع برودة الطقس مثل الإنفلونزا الموسمية ونزلة البرد العادية، مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كالتباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وتقوية المناعة والتزام أصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة المنازل قدر المستطاع.