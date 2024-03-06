الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم فعاليات اليوم العالمي للغة برايل والعدالة الاجتماعية

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع نادى يونسكو " بناة المستقبل" فعاليات اليوم العالمى للغة برايل والعدالة الاجتماعية بالكلية الحربية.

ويأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى والتعاون فى تنفيذ الأنشطة والفعاليات التى تعزز من اندماج الفئات ذوى القدرات الخاصة داخل المجتمع،

وتضمنت المراسم عرض تقديمى عن الدور الذى تقوم به الأكاديمية العسكرية المصرية فى إعداد وتأهيل ضباط المستقبل وفقاً لأحدث النظم العلمي، وكذلك الكوادر المدنية من المرشحين للعمل فى العديد من الوزرات والأجهزة المعنية بالدولة فى مختلف القطاعات.



وأعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى عن نادى اليونسكو ودوره فى خدمة المجتمع المدنى كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة والعروض الموسيقية بمشاركة عدد من طلبة الجامعات وفريق أوكسترا النور والأمل.

وقام الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية بتكريم عدد من العناصر المشاركة فى تنفيذ الفعاليات، وذلك بحضور مستشار وزير التعليم العالى وعدد من طلبة الجامعات وممثلى عن نادى يونسكو "بناة المستقبل" .