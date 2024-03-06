"أطفال طب سوهاج" ينظم المؤتمر العلمي لوحدات التمثيل الغذائي والوارثة والغدد الصماء والتغذية الإكلينيكية

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتنظيم اللقاءات المؤتمرات العلمية في كل المجالات وخاصة المجال الطبي، لما لها من دور حيوي في تدعيم التواصل وتبادل الخبرات بين شباب الأطباء من مختلف الجامعات المصرية ونشر التعليم الطبي في صعيد مصر، مثمنًا دور كلية الطب وما تمتلكه من كوادر علمية متميزة وأقسام رائده ومتميزة في تقديم خدماتها لملايين المرضى من مختلف محافظات صعيد مصر.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن قسم طب الأطفال نظم المؤتمر العلمى لوحدات التمثيل الغذائى والوارثة والغدد الصماء والتغذية الإكلينيكية.

وذلك بحضور الدكتور محمد نصر الدين حمدون وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور عبدالرحيم عبدربه صادق أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال ورئيس المؤتمر، وعدد من أساتذة الأطفال المحاضرين بالمؤتمر من الجامعات المصرية المختلفة ومنها الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، جامعة الأزهر بأسيوط والزقازيق بالإضافة لجامعة سوهاج.

وأوضح الدكتور عبدالرحيم عبدربه صادق أنه شارك بفعاليات المؤتمر حوالى ٢٠٠ طبيب وأخصائى واستشارى وطبيب مقيم وأعضاء هيئة التدريس من كلية الطب، وكافة مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، حيث ناقش عددًا من الموضوعات الهامة منها دور التغذية فى نمو المخ، مرض بومبيه الوراثى وعلاجه مع عرض حالات له يتم علاجها بقسم طب الاطفال وحدة العلاج الإنزيمي، الي جانب مناقشة مرض دوشين ودور التغذية فيه، ومرض ضمور العضلات الشوكى وأحدث علاجات له والمبادرة الرئاسية لضمور العضلات، إلي جانب مرض المخاط السكرى أعراضه وعلاجه وعرض الحالات التي تعالج بقسم طب الأطفال.