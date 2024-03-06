لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. مواجهات عقب اقتحام مستوطنين "قبر يوسف" بنابلس

اندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين ومستوطنيين دخلوا موقع يعتقدون أنه موقع قبر النبي يوسف في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وذلك لأداء طقوس دينية، برعاية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو الحادث الأول من نوعه منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت مصادر محلية في مدينة نابلس أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي دخلت المنطقة الشرقية من المدينة برفقة حافلات تقل عشرات المستوطنين.

وقد شهدت عملية الاقتحام مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، حيث قامت القوات بإطلاق قنابل الغاز والصوت، بينما قام الشبان الفلسطينيون بإشعال إطارات السيارات وإغلاق الطرقات المؤدية إلى منطقة "قبر يوسف" بالحجارة.