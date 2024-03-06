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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

موقع إسرائيلي: حكومة نتنياهو فى ورطة عميقة

بيني جانتس
بيني جانتس
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ذكر موقع "والا" العبرى أن مسؤولًا إسرائيليًا أفاد بأن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، أدرك بعد اجتماعاته في واشنطن أن الحكومة الإسرائيلية فى ورطة عميقة .

سبق أن اتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأقرب معاونيه جانتس بتنظيم السفر إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين كبار دون التنسيق معه كما يفرضه البروتوكول الداخلي، دون الحصول على موافقة مسبقة منه. 

وزاد التوتر بين الجانبين بسبب اتهامات سابقة من نتنياهو لجانتس بالتداول مع الأمريكيين بما يتعلق بالحرب وصفقات تبادل الأسرى من ورائه وتنسيق مواقف مع الإدارة.

جانتس الولايات المتحدة نتنياهو