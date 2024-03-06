اليوم.. الزمالك يخوض مرانه الثاني بالسعودية استعدادًا للأهلي بنهائي الكأس

يخوض فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الأربعاء، مرانه الثاني بالسعودية، على ملعب الأول بارك، وذلك استعدادا لمواجهة الأهلي بعد غد الجمعة، في نهائي كأس مصر، بحضور 25 ألف مشجع.

وكان الفريق الأبيض قد خاض مرانه الأول بالسعودية مساء أمس الثلاثاء على ملعب اكاديمية المهد.

وتضم قائمة الزمالك التي اختارها جوميز جوميز مدرب الفريق لخوض لقاء الأهلي كل من، محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين - حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار" - نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما - سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.