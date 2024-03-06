البيت الأبيض: واشنطن تدرس الخيارين العسكري والتجاري لتوصيل المساعدات إلى غزة

أعلن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة تدرس استخدام الخيارين العسكري والتجاري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بحرا.

وقال كيربي للصحفيين الثلاثاء، إن الطريق البحري يمكن أن ينقل حجما أكبر من المساعدات لكن الشاحنات هي أفضل وسيلة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وجاءت تصريحات كيربي بعد ساعات من إعلان الأردن تنفيذ أكبر عملية إنزال جوي لمساعدات على قطاع غزة حتى الآن، بالاشتراك مع الولايات المتحدة ومصر وفرنسا.

وكان المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر قد كشف الاثنين عن أن الولايات المتحدة متفائلة بأن طريقا بحريا جديدا لتوصيل المساعدات إلى غزة يخضع للبحث حاليا، يمكن أن يكمل الجهود الحالية لإيصال المساعدات إلى القطاع عن طريق البر، ومن خلال الإنزال الجوي.

وقال ميلر إن ممر المساعدات البحري "لا يزال في مرحلة التطوير"، مضيفا أنه "من الصعب للغاية الآن إيصال المساعدات من جنوب غزة ووسطها إلى شمالها".

وأكد أن "واشنطن تركز على زيادة المساعدات إلى غزة واستمرارها عن طريق أكبر عدد ممكن من القنوات".

وكانت منظّمة الصحة العالمية حذرت من أن أطفالا يموتون جوعا في مستشفيين في شمال غزة، زارتهما بعثتها في نهاية الأسبوع راصدة نقصا حادا في الأغذية والوقود والأدوية.