الليلة.. ريال مدريد يطمح لخطف بطاقة التأهل من لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

يستضيف ريال مدريد نظيره لايبزيج على ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حاملًا معه فوزًا ثمينًا بهدف نظيف حققه في مباراة الذهاب بألمانيا، ما يمنحه ميزة كبيرة في مباراة الإياب.

ويحتاج لايبزيج للفوز بهدفين على الأقل للتأهل، ما يضع ضغطًا كبيرًا على الفريق الألماني، بينما يمنح الفريق الملكي مساحة أكبر للعب بأريحية نسبية.

يُعرف ريال مدريد بكونه "ملك أوروبا" نظرًا لعدد ألقابه القياسية في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز باللقب 14 مرة. هذا التاريخ الحافل يُعطي الفريق ثقة كبيرة في النفس، ويُساعده على التعامل مع ضغط المباريات الكبرى.

ويلعب ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، المعروف باسم "قلعة مدريد"، أمام جماهيره العريضة التي ستدعمه بقوة. تعتبر جماهير ريال مدريد من أهم عوامل القوة التي يمتلكها الفريق، حيث تُشكل ضغطًا كبيرًا على الخصوم وتُساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: أندري لونين، كيبا أريزابالاجا، فران

الدفاع: داني كارفخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، فيرلاند ميندي

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، براهيم دياز

يضم ريال مدريد تشكيلة متوازنة من اللاعبين الموهوبين في جميع الخطوط. في الهجوم، يعتمد الفريق على فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، بينما يُشكل توني كروس وفيديريكو فالفيردي ثنائيًا قويًا في خط الوسط.