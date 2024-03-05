ننشر خارطة تطوير عمل الإدارات التعليمية في محافظة دمياط

أكد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ضرورة تطوير منظومة العمل الإداري بالإدارات التعليمية بما يحقق أعلى مستوى من الأداء الحكومي، فى ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمديري الإدارات التعليمية ومديري المرحلتين الثانوية العامة والفنية لاستعراض خطة ورؤية المديرية خلال الفترة المقبلة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية.

فى مستهل اللقاء، رحب "وكيل الوزارة" بالحضور مؤكدًا على أهمية دورهم فى العملية التعليمية، وأشاد بالجهود التى يبذولونها من أجل انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمحافظة.

وشدد "وكيل الوزارة" على أن كل تطوير مستهدف في العملية التعليمية يرتبط في الأساس بالمعلم باعتباره عنصرًا أساسيًا في مسيرة النهوض بالتعليم، مطالبا بضرورة تذليل كافة المعوقات للمعلمين وتلبية وسرعة الاستجابة لكافة مطالبهم، مع الالتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الوزارية.

وأشار إلى حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط علي متابعة سير العملية التعليمية والعمل المستمر علي خدمة العملية التعليمة من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب.