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الثلاثاء 05 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي كأس مصر.. عودة كهربا وتواجد وسام أبو علي في قائمة الأهلي أمام الزمالك

كهربا
كهربا
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استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على القائمة التي يسافر بها الفريق إلى السعودية لخوض مباراة القمة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك في نهائي كأس مصر على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وقرر مارسيل كولر عودة محمود كهربا لقائمة الأهلي لنهائي كأس مصر، كما تواجد وسام أبو علي رغم معاناته من إجهاد خفيف في العضلة الخلفية.

ضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى السعودية، كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومحمود الزنفلى ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني وأكرم توفيق ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وعمر كمال عبد الواحد  وكريم فؤاد وكريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وبيرسى تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي وأنتونى موديست ومحمود كهربا.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى السعودية صباح غد الأربعاء في بعثة يترأسها محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأحمر.

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