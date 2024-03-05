السيطرة على حريق برج سكني في منطقة زهراء المعادي

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق هائل شب داخل برج سكنى بمنطقة زهراء المعادي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى برج سكني بمنطقة زهراء المعادي.

على الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم وفرض كردون أمنى فى محيط الحريق فيما كافحت قوات الحماية المدنية السنة اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات وباقى الطوابق العقار السكني.

تبين بالفحص أن الحريق نشب داخل برج سكني مكون من 12 طابقًا، وأن الحريق اندلع فى الطابق السادس، وتم محاصرة الحريق وإخماده، ومنع خطر الامتداد وإخماده، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.