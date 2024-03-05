جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقة الطلاب المثاليين "قادرون باختلاف"

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، مسابقة الطالب والطالبة المثاليين “قادرون بإختلاف” بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

حيث تم تنظيم المسابقة بكلية التربية النوعية بالجامعة وحضر فعاليات المسابقة الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامع للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نجلاء الاشرف عميد كلية التربية النوعية، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تضع نصب أعينها طلابها (قادرون بإختلاف) على رأس أولوياتها واهتماماتها، وتوفر كافة الإمكانيات لدعم ورعاية الطلاب المتميزين منهم، وان الأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية، حيث تكسب الطلبة تحمل المسئولية تجاه أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم، ووجه الطلبة بضرورة الحرص على المشاركه في الأنشطة الطلابية المختلفة والتعلم الدائم واكتساب الخبرات والتواصل مع الأساتذة والاستفادة من خبراتهم والاستعداد للمستقبل بشكل جيد في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب المبدعين منهم.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذه المسابقة تأتي حرصا من الجامعة على بناء الشخصية الوطنية لدى طلبة الجامعة (قادرون بإختلاف) وتحقيقا لأهدافها التنموية وتطويرا لمهارات الطالب الشخصية وتعزيزا للثقة بالنفس، لتكون فرصة قيمة للنمو الشخصي والتعلم بين الطلبة، وحثهم على التفوق الدراسي، مضيفاً أن مسابقة الطالب المثالي (قادرون بإختلاف) تهدف إلى تكريم الطلبة المتميزين والملهمين الذين يتميزون بالأداء الأكاديمي المتميز والسلوك الحسن، والمساهمة الإيجابية في المجتمع فهم يعكسون القيم والمثل الحسنة التي تسعى الجامعة لتعزيزها في البيئة التعليمية، وإشباع احتياجات الطالب المعرفية والإبداعية، واذكاء روح المنافسة بين الطلاب.

وأضاف الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم إجراء المسابقة على عدة مراحل شملت المقابلة الشخصية - المعلومات العامة- اللغة الاجنبية - المواهب الشخصية ، المشاركات والجوائز والشهادات - التقييم النفسي - المستوى العلمي - السمات الشخصية، وقد شارك بالمسابقة طلاب قادرون بإختلاف من كليات الجامعة ومنها (الاداب ، التجارة ، الزراعة، الصيدلة، الالسن، الثروة السمكية، التمريض، الحقوق).