«شيكابالا» الساحر يحتفل بعيد ميلاده الـ38

لا يختلف اثنان على مهارات وقدراته التي ينفرد بها دون غيره من اللاعبين بالاضافة إلى لمساته الساحرة التي يستمتع بها عشاق كرة القدم وهو ما يشهد به منتقديه قبل المحبين إنه محمد عبدالرازق شيكابالا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

يحتفل محمود عبدالرازق شيكابالا بعيد ميلاده الـ38 ، الذي ولد في الخامس من شهر مارس عام 1986 بقرية الحصايا بمحافظة أسوان قبل أن ينتقل إلى القاهرة في سن مبكر وينضم لصفوف الزمالك في مرحلة الناشئين وهو في الخامسة عشر من عمره

وأصبح الفهد الأسمر أيقونة لدى الجماهير القلعة البيضاء، بعدما سطره مع تاريخ حافل بالبطولات، خاصة وإنه حقق منها دوري المصري 3 مرات، كأس مصر 5 مرات، كأس السوبر المصري مرتين، كأس السوبر الأفريقي مرتين، البطولة العربية مرة وكأس السوبر المصري السعودي مرة.

وخاض شيكابالا العديد من تجارب الاحتراف الخارجية كانت بدايتها مع باوك سالونيك اليوناني موسم 2005 /2006 وشارك في 35 مباراة سجل خلالها 5 أهداف ، قبل أن يخوض تجربته الثانية مع نادي الوصل الإماراتي موسم 2012 / 2013 على سبيل الإعارة وشارك مع الوصل في 13 مباراة سجل خلالها 7 أهداف، كما لعب لفرق سبورتنج لشبونة البرتغالي والرائد السعودي وابولون اليوناني، كما خاض تجربة في الدوري المحلي مع الإسماعيلي على سبيل الإعارة.