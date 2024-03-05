أكدت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين اليوم /الثلاثاء/ أهمية الاستراتيجية الصناعية الدفاعية الأوروبية باعتبارها خطوة مهمة في تعزيز الدفاع الأوروبي.
وقالت أولونجرين - في تغريدة لها على منصة "إكس"-: "تُمثل الاستراتيجية الصناعية الدفاعية الأوروبية خطوة مهمة في تعزيز دفاعنا الأوروبي، وعلينا أن نطلق العنان لإمكانات صناعة الدفاع الأوروبية"..داعية إلى تعيين مفوض كامل لشؤون الدفاع لجعل أوروبا أقوى وأكثر أمانا.
العالم
وزيرة الدفاع الهولندية تؤكد أهمية الاستراتيجية الصناعية الدفاعية لأوروبا
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أكدت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين اليوم /الثلاثاء/ أهمية الاستراتيجية الصناعية الدفاعية الأوروبية باعتبارها خطوة مهمة في تعزيز الدفاع الأوروبي.
أكدت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين اليوم /الثلاثاء/ أهمية الاستراتيجية الصناعية الدفاعية الأوروبية باعتبارها خطوة مهمة في تعزيز الدفاع الأوروبي.