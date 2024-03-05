وزيرة الدفاع الهولندية تؤكد أهمية الاستراتيجية الصناعية الدفاعية لأوروبا

أكدت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين اليوم /الثلاثاء/ أهمية الاستراتيجية الصناعية الدفاعية الأوروبية باعتبارها خطوة مهمة في تعزيز الدفاع الأوروبي.

وقالت أولونجرين - في تغريدة لها على منصة "إكس"-: "تُمثل الاستراتيجية الصناعية الدفاعية الأوروبية خطوة مهمة في تعزيز دفاعنا الأوروبي، وعلينا أن نطلق العنان لإمكانات صناعة الدفاع الأوروبية"..داعية إلى تعيين مفوض كامل لشؤون الدفاع لجعل أوروبا أقوى وأكثر أمانا.

