وزير التموين: يوجه بعمل "أبلكيشن" لصرف المقررات التموينية لحاملي البطاقات مباشرة

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بعمل أبلكيشن أون لاين يسمح بالصرف أون لاين من جانب حاملي البطاقات التموينية.

وقال المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أن الابلكيشن يستهدف أن يكون اكبر شبكة توزيع افتراضية كبقال تمويني أو منفذ جمعيتي بهدف توفير السلع التموينية لحاملي بطاقات التموين.

وفي هذا السياق أوضح احمد كمال مساعد الوزير لشئون المشروعات والإعلام ان عدد بقالي التموين على مستوي الجمهورية يصل الي 33 الف بقالا، بينما عدد منافذ جمعيتي يصل الي 8225 منفذ حتي الآن تم افتتاحها خلال المراحل الأربعة من المشروع وجاري حاليا استلام طلبات المرحلة الخامسة من المشروع.