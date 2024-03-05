الأمن العام يضبط المتهم بترويع السيدات في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر عدد من السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بترويعهن بإحدى القرى بأسوان، وضبط مرتكب الواقعة.

وكانت البداية بتداول أحد المواقع الإخبارية بتضرر عدد من السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بترويعهن بقرية توشكى بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان.

بالفحص تم تحديد الشاكين (مزارع ، 4 سيدات - مقيمين بذات القرية) ، والمشكو فى حقه (عاطل "مريض نفسى" نجل شقيقة الشاكى الأول وتربطه علاقة جيرة بسيدتين من الشاكيات).. وتبين ورود بلاغات لمركز شرطة نصر النوبة من الشاكين ضد المشكو فى حقه يتهمونه بإحداث إصابة الشاكى الأول ومحاولته سرقة مسكن إحدى الشاكيات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.