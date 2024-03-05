الجمعة.. البابا فرنسيس يترأس الاحتفال بمبادرة "24 ساعة للرب" في رعية القديس بيوس الخامس

وصلت مبادرة البابا فرنسيس "٢٤ ساعة للرب" صلاة ومصالحة في زمن الصوم ، إلى نسختها الحادية عشرة، ويتم الاحتفال بها كل عام في الأبرشيات الكاثوليكية حول العالم عشية الأحد الرابع من زمن الصوم الكبير.

والشعار الذي اختاره البابا لهذه النسخة والتي ستقام من الجمعة 8 وحتى السبت 9 مارس، قد أُخذ من الفصل السادس من الرسالة إلى أهل روم: "السير في حياة جديدة"، واستعدادًا لعيد فصح القيامة، يُقترح مساء الجمعة وطوال نهار السبت، أن تعمل الجماعات الكنسية على افتتاح استثنائي للكنائس، لكي تُتاح الفرصة للمؤمنين لكي يتوقّفوا للعبادة في أي وقت من النهار والفرصة لكي يتقدّموا أيضًا من سرِّ الاعتراف، ونسخة هذا العام تندرج في مسار سنة الصلاة، وستكون مبادرة "٢٤ ساعة للرب" فرصة لتجربة صلاة الغفران.

وأشارت الصفحة الرسمية للفاتيكان، إلى أنه من المقرر أن يترأس البابا فرنسيس الاحتفال بمبادرة "٢٤ ساعة للرب" في إحدى رعايا مدينة روما، وذلك ما تم إعلانه في بيان رسمي له منذ العام الماضي، وفي هذه النسخة، رتبة التوبة مقررة ان تقام يوم الجمعة 8 مارس ٢٠٢٤ عند الساعة ٤:٣٠ عصرًا بتوقيت روما في رعية القديس بيوس الخامس.

وخلال الرتبة، ستكون هناك إمكانية لجميع المؤمنين الذين يرغبون للتقدُّم من سر مصالحة. كذلك وسيستمع البابا فرانسيس أيضًا إلى اعترافات بعض التائبين.

وصدر بيان صباح اليوم عن الفاتيكان، بإن أبواب الكنائس المفتوحة هي رمز محبة الله الرحومة، واستعداداً لمبادرة "٢٤ ساعة للرب"، ونشرت إحدي المواقع التابعة للكنيسة “دائرة البشارة ”دليلاً راعويًّا يحتوي على بطاقات للصلاة الشخصية واقتراحات للاحتفال الجماعي.

ويتجدد الاقتراح على الأبرشيات والرعايا، في إيطاليا وفي جميع أنحاء العالم، للاحتفال بوقفة صلاة في جماعاتهم أيضًا.