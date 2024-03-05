لليوم الرابع.. معرض "خير مزارعنا لأهالينا" يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة، أن معرض "خير مزارعنا لاهالينا" يشهد إقبالا كبيرا للمواطنين للحصول علي جميع احتياجتهم من السلع والمواد الغذائية استعداداً لشهر رمضان المبارك، حيث شهدت جميع المنافذ داخل المعرض ازدحام شديد من المواطنين ليعكس ذلك رضائهم التام عن جودة وأسعار السلع المعروضة .

وأضاف "صالح"، أن المعرض يفتح أبوابه يوميا للجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءا مؤكدا توافر جميع السلع والمنتجات الغذائية، وهناك أسعار بعض السلع تشهد انخفاضا منها الدواجن الطازجة بقيمة 5 جنيهات في الكيلو .

واشار صالح، إلى تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية لمواجهة الطلب المتزايد من المواطنين وأن تكون المنتجات بجودة عالية ووفقا للأسعار والتخفيضات المعلنة.