الخارجية الفلسطينية: تعميق الكارثة الإنسانية ومنع دخول المساعدات إلى غزة "سياسة إسرائيلية"

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تعميق الكارثة الإنسانية ومنع دخول المساعدات إلى غزة سياسة إسرائيلية وأداة في حرب الإبادة والتهجير.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مخاطر ما تعد له سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المواطنين الفلسطينيين عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص، خلال شهر رمضان، سواء فيما يتعلق بالتقييدات على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى للصلاة، أو فرض مزيد من الإجراءات لمنعهم من وصول المدينة، لتكريس فصلها عن محيطها الفلسطيني وتعميق تهويدها وضمها.