قيادي بـ"مستقبل وطن": الدولة تتعامل مع الأزمة الاقتصادية بكل كفاءة

أشاد عبد الله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، بتحركات الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وأضاف السعيد في تصريحات له، أن الدولة تتعامل مع الأزمة بكل كفاءة وحكمة وشفافية من خلال مجموعة سياسات وبرامج متطورة تعزز من استغلال الفرص المتاحة وتجعل المواطن شريكًا رئيسيًا في كل الخطوات.

وقال "السعيد" إن مصر حققت خطوات إيجابية للغاية في ملف التعامل مع الأزمة؛ انعكست ايجابيًا بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية، وأوقفت غول الأسعار الذي أنهك جيوب المصريين، وبعثت برسالة طمأنة على مستقبل البلاد.

وأشار إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد ضد من يتلاعب بقوت المصريين باحتكار السلع ورفع أسعارها، مؤكدًا أن الأزمة في طريقها للنهاية ولكنها تحتاج لخطوات متزامنة تعتمد على تعزيز الإنتاج والصناعة والنهوض بالسياحة.

وشدد على ضرورة الوعي بعدم المساهمة في نقل الشائعات التي تؤثر سلبًا على مسيرة التنمية؛ والتي يقف وراءها جماعات كارهة ومتربصة للوطن، مؤكدًا ثقته في قدرة الدولة على العبور من الأزمة.