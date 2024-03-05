بحضور شي جين بينج.. نواب الصين يؤكدون على تعجيل التحول الرقمي للصناعات التقليدية والمتوسطة والصغيرة

افتتح صباح اليوم بتوقيت بكين المجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، دورته الأولى بحضور الرئيس شي جين بينج.

وشارك عدد كبير من الصحفيين المحليين والعرب والأفارقة ودول مختلفة في تغطية الحدث الأبرز سنويا في الصين.

وقدم رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج نيابة عن مجلس الدولة، تقرير أعمال الحكومة عن العام الماضي أمام 3 آلاف نائب خلال الاجتماع السنوي بقاعة الشعب الكبرى، وطرح اقتراحات بشأن أعمال الحكومة في هذا العام.

وأشار لي في التقرير إلى أن الخطة التالية واضحة وتسترشد بمهمة الحزب الشيوعي الصيني لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، ودعا إلى تحقيق اختراقات لتعزيز التنمية العالية الجودة، وتعزيز الاعتماد على الذات والقوة في العلوم والتكنولوجيا.

قال كه تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني: من أجل تسريع بناء نظام صناعي حديث، علينا أن نحشد الموارد ذات الجودة العالية لدفع تذليل المشاكل المستعصية للتكنولوجيات الحاسمة والجوهرية مع التركيز على السلاسل الصناعية الرئيسية لقطاع التصنيع. وسنقدم دعما أكبر لاستكشاف واستخراج موارد الطاقة المهمة والموارد المعدنية وزيادة احتياطياتهما وإنتاجهما داخل البلاد. وسنعمل على تعجيل التحول الرقمي للصناعات التقليدية والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتكثيف الجهود لدفع تنميتها لتصبح أكثر تطورا وذكاء وملاءمة للبيئة. ونسرع بحث وتطوير التكنولوجيات الرائدة وتطبيقها وتعميمها. ونكمل منظومة اللوجستيات الحديثة. وسنكثف الجهود لتنمية الاقتصاد الرقمي، ورفع مستوى الرقابة والإدارة الدائمتين، ودعم تنمية اقتصاد المنصة.

وأضاف لي كه تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني: تشمل أهداف التنمية الرئيسية المتوقع تحقيقها في هذا العام ما يلي: نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل يقارب 5%، وتوفير فرص عمل جديدة لنحو 12 مليون شخص في المدن والبلدات، وإبقاء نسبة البطالة القائمة على أساس المسح في المدن والبلدات عند قرابة 5.5%، وإبقاء معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك عند نحو 3%، وتحقيق مواكبة نمو دخل السكان للنمو الاقتصادي من حيث الأساس، وتعزيز استقرار حجم الاستيراد والتصدير مع رفع جودتهما، وتحقيق التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات الدولية، وإبقاء حجم الإنتاج من الحبوب الغذائية عند أكثر من 650 مليون طن، ومواصلة خفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي وانبعاثات المواد الملوثة الرئيسية، وإيلاء اهتمام للحد من استهلاك الوقود الأحفوري، وتحسين جودة البيئة الإيكولوجية بصورة مستقرة.

إضافة إلى ذلك، أكد لي على التزام الصين بتطوير العلاقات الودية مع الدول الأخرى بالتوازي مع تعزيز السلام العالمي.