بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة وتحذيرات من تخفيف الملابس ليلًا

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيكون هناك ارتفاع ملحوظ ومؤقت في قيم درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية، لأننا نتأثر اليوم بالكتل الهوائية الصحراوية، وهو ما يؤدي لارتفاع قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هناك امتدادا لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وقالت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إن هناك ارتفاعا فى قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ثلاث إلى أربع درجات، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية.

وتابعت، أن الطقس خلال النهار سيكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء، وطقس دافئ على السواحل الشمالية من البحر المتوسط، حار على جنوب الصعيد.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض فى قيم درجات الحرارة، والفارق بين الطقس نهارا وليلا يتجاوز الـ 10 درجات في القاهرة الكبرى و15 درجة في محافظات الصعيد، والأجواء ليلا تكون باردة فى معظم المحافظات، خاصة الليل المتأخر أو الصباح الباكر، مؤكدة على البرودة اكثر بالمدن الجديدة أو التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير.

وأكدت "منار" أن الشبورة المائية اليوم مؤثرة بشكل كبير، تظهر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، موضحة أنه بدءًا من غدًا الأربعاء تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية وعلى مدار الأسبوع العظمي على القاهرة الكبرى تكون ما بين الـ22 إلى 23 درجة مئوية.