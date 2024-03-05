ads
الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

بروتوكول تعاون بين دار الكتب والوثائق ونادي الزهور لإنشاء مكتبة

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقعت دار الكتب والوثائق القومية، بروتوكول تعاون مع نادي الزهور، لإنشاء مكتبة فرعية تابعة لدار الكتب، داخل مقر النادي في التجمع الخامس، في إطار خطة وزارة الثقافة، للتوسع في إنشاء المكتبات المتخصصة.
وقد وقع البروتوكول كل من: الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والدكتور محمد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة نادي الزهور، بحضور الدكتور مينا رمزي، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، والمستشار إيهاب الشريف، نائب رئيس النادي. 
ومن المقرر أن تضم المكتبة إصدارات النشر العام والنوعي بالدار من عناوين فريدة، إضافة إلى إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، وعدد من دور النشر، كما ستقدم المكتبة، الخدمات الثقافية المتنوعة للجمهور وزائري النادي، بما يعزز الدور المجتمعي لدار الكتب والوثائق القومية. 
يُذكر أن دار الكتب والوثائق القومية، لديها عدد من المكتبات الفرعية في القاهرة الكبرى، وتقدم هذه المكتبات خدمات ثقافية متنوعة من ندوات، ودورات تدريبية، وأنشطة ثقافية وفنية.

428512855_785886036900164_8620336402175465643_n
428512855_785886036900164_8620336402175465643_n
431120615_785885983566836_9105154922961262818_n
431120615_785885983566836_9105154922961262818_n
دار الكتب والوثائق القومية مكتبة فرعية نادى الزهور القاهرة الكبرى