نائبة الرئيس الأمريكي تعرب لغانتس عن قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة

أعربت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، عن قلق بالغ إزاء الوضع في غزة خلال محادثات أجرتها في البيت الأبيض مع عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، وفق ما أعلن مكتبها.

وجاء في بيان لمكتب هاريس أمس الاثنين، أنها "أعربت عن قلق بالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في غزة" وحضّت إسرائيل على السماح بدخول مزيد من المساعدات، كما دعت حركة حماس إلى "قبول الشروط المطروحة على الطاولة" لهدنة مؤقتة.

إلى ذلك، قال البيت الأبيض إن هاريس حثت إسرائيل، خلال الاجتماع على اتخاذ إجراءات إضافية لزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة ودعت إلى خطة إنسانية "ذات مصداقية" قبل أي عملية عسكرية في رفح.

وأضاف البيت الأبيض في بيان "ناقشت نائبة الرئيس والوزير غانتس الوضع في رفح والحاجة إلى خطة إنسانية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ قبل التفكير في أي عملية عسكرية كبيرة هناك نظرا للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون".

وأوضح البيان "حثت (نائبة الرئيس الأمريكي) إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان توزيعها بشكل آمن على المحتاجين".

وكانت هاريس دعت، الثلاثاء، إلى "وقف فوري لإطلاق النار فورا" في غزة، لمدّة "ستّة أسابيع على الأقلّ".