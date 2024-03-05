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الثلاثاء 05 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بعد طالبة العريش.. ضبط المتهمين بابتزاز صديقتهما في المنيرة الغربية

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط طالبين متهمين بابتزاز صديقتهما بفيديوهات عارية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص وبرفقته نجلته طالبة في العقد الثاني، تفيد بتعرضها للابتزاز علي يد صديقها بالمدرسة، وأضافت أنها كانت ترتبط عاطفيا بأحد الجناة وقامت بإرسال صور وفيديوهات شخصية له عبر موقع التواصل الإجتماعى وأنها عقب حدوث مشادة بينهم ورفضه الخروج معه تفاجئ بالمتهم الآخ وبحوزته الفيديوهات الخاصة بها.

وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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