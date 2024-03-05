المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الجيش الإسرائيلي لم يرغب في أنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، معلقًا على الاستهداف الذي قام بة الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين أثناء انتظارهم وصول المساعدات الغذائية، أن تلك الاستهداف هو إمعان في تعزيز المجاعة، وتكريس الحصار، وعدم الرغبة في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية.

كما حمل المكتب الإعلامي الفلسطينيي، الإدارة الأمريكية وجيش الاحتلال، والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تأزيم الواقع الإنساني وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وطالب بوقف حرب الإبادة الجماعية وإدخال 1000 شاحنة من المساعدات إلى جميع المحافظات خاصة شمال قطاع غزة.

ويواصل العدوان الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في كل مكان، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتزايد عدد الشهداء ليصل إلى 30534 شهيدًا، كما ارتفعت أعداد الضحايا إلى 71920، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.