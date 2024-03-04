مسؤول بالبيت الأبيض: نتنياهو لديه خط مفتوح مع بايدن

قال أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض لشبكة CNN، مساء اليوم الإثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لديه خط مفتوح مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى زيارة الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، وقال: تدخل غانتس غير ضروري".

وفي وقت سابق، نفى مكتب نتنياهو تقريرا يفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض قبول مكالمة هاتفية من نتنياهو بعد القصف الذي استهدف مجموعة من الفلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات الإنسانية في شارع الرشيد بشمال قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل “لم تطلب مكالمة هاتفية من بايدن بعد الحادث، والأمريكيون، الذين لا يلومون إسرائيل بأي حال من الأحوال على الحادثة، لم يطلبوا مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.