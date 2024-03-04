وزير الأوقاف يهنئ الإمام الأكبر بحلول شهر رمضان

زار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على رأس وفد كبير من قيادات الوزارة مشيخة الأزهر الشريف، حيث قدم التهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم متمنين لفضيلته دوام التوفيق في خدمة الإسلام والمسلمين.

ضم وفد الأوقاف كلًّا من: الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية.

وحضر اللقاء من الأزهر الشريف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتورسلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتورمحمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

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