نائب مساعد وزير الخارجية يفتتح مكتب التصديقات الجديد في الدقهلية

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين السفير حاتم الألفي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأجانب والتصديقات وخدمة المواطنين بوزارة الخارجية، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والوفد المرافق لهم في إطار زيارتهم للمحافظة لافتتاح مكتب التصديقات والخدمات القنصليه بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، حيث ضم الوفد المرافق كلا من النائب طارق الخولي، والنائب عبد الله مبروك، والنائب علاء عصام، والنائبة سهام مصطفي.

نائب مساعد وزير الخارجية يفتتح مكتب التصديقات الجديد فى الدقهلية:

و افتتح " محافظ الدقهليه وناب مساعد وزير الخارجية ومرافقوه مكتب التصديقات والخدمات القنصليه بالمنصوره لرفع المعاناه عن المواطنين والتيسير عليهم في انهاء معاملتهم القنصلية.

ووجه محافظ الدقهلية، الشكر والتقدير للسفير سامح شكري وزير الخارجيه لدعمه الكامل لمحافظة الدقهلية وافتتاح مكتب جديد للتصديقات والخدمات القنصليه بالمنصوره لخدمة ابناء الدقهليه داخل وخارج مصر ورفع المعاناة عنهم.

وثمن " المحافظ " دور لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لتعاونهم الكامل لافتتاح مكتب تصديقات المنصوره من خلال التنسيق مع وزير الخارجية نظرا لوجود اعداد كبيرة من ابناء الدقهليه خارج مصر في مختلف دول العالم وهو ما شكل عبئ وضغط كبير علي مكتب التصديقات القديم بطلخا ولم يعد يستوعب الاعداد الكبيره من المواطنين.

وقال " مختار " قمنا باختيار افضل المواقع داخل مدينة المنصوره لافتتاح مكتب جديد للتصديقات داخل حديقة شجرة الدر بالمشايه علي النيل لخدمة ابناء الدقهلية، نظرا لما يتمتع به هذا الموقع من مميزات جغرافيه وسط المدينه وقربه من جميع وسائل المواصلات.

كما قال " المحافظ " اليوم هو يوم عرس وتاريخي لمحافظة الدقهلية لإنهاء أزمة تصديقات الخارجيه بالدقهليه ورفع المعاناه عن أبنائها بعد عناء كبير لانهاء خدماتهم من مكاتب التصديقات والخدمات القنصليه.

ومن جانبه قال "نائب مساعد وزير الخارجية" انقل خالص تحيات وتهنئة السفير سامح شكري وزير الخارجيه الي شعب الدقهلية بمناسبة افتتاح مكتب التصديقات والخدمات القنصليه الجديد بالمنصوره.

ووجه السفير " حاتم الألفي " خالص الشكر والتقدير للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي جهوده المبذوله وتعاونه مع وزارة الخارجيه لافتتاح مكتب التصديقات والخدمات القنصليه الجديد بالمنصوره.

وأشار "نائب مساعد الوزير" الي ان مكتب تصديقات المنصورة الجديد هو جوهرة وزارة الخارجية في القاهرة والمحافظات ونعمل علي التوسع في انشاء مكاتب جديده في جميع المحافظات علي غرار مكتب المنصورة الجديد.

ومن جهته قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الدقهلية من المحافظات الكبيره والتي يمثل أبنائها نسبة كبيرة من الجالية المصرية بالخارج لذا نعمل علي توفير كافة الخدمات لهم.

حضر افتتاح مكتب التصديقات والخدمات القنصليه الجديد بالمنصوره كلا من المهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان بالدقهليه، والمحاسب أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره، وراندا الخولي مدير مكتب التصديقات والخدمات القنصليه الجديد بالمنصوره، وجهاد ذكي وكيل اول مكتب التصديقات، ومحمد توفيق الوكيل الثاني لمكتب التصديقات.

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