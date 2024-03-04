المركز الأفريقي بالإسكندرية يعقد ندوة عن «المرأة وتحديات السمنة»

أقام اليوم المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة ندوة علمية بعنوان ((المرأة و تحديات السمنة)) بالتعاون مع المعهد العالي للصحة العامة. بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية من الدكتورة هبة القاضي، عميد المعهد، و الدكتورة ميرڤت السيد، مدير المركز، والدكتورة إنجي الغيطاني وكيل المعهد.

واضافت "مدير المركز الأفريقى" أن المحاضرات العلمية اليوم تناولت نقاشات حول زيادة انتشار مرض السمنة عالمياً و هو مؤشر يمثل خطر كبير و أزمة صحية و إقتصادية علي العديد من الدول، حيث أن ١،٩ مليار شخص بالغ حول العالم يعانون من زيادة الوزن، منهم ٦٥٠ مليون شخص يعانون من السمنة، في حين ١٢٤ مليون طفل و مراهق، بالإضافة الي ٤٠ مليون طفل اقل من عمر ٥ سنوات يعانون من مرض السمنة.

كما قالت أن مرض السمنة هو سلوك مجتمعي، و يمكن التصدي له عن طريق خلق بيئة صحية و مجتمع واعٍ يشجع علي الاختيارات الصحية لنمط حياة خالٍ من الأمراض، ومصر تحتل المرتبة ال١٨ عالمياً في قائمة الدول الأكثر انتشاراً لمرض السمنة، و وفقاً لحملة "١٠٠ مليون صحة"، تم الكشف علي ٤٩،٧ مليون مواطن، من بينهم ما يقرب من ٤٠٪؜ يعانون من السمنة، حيث ينتشر المرض بين النساء اكثر من الرجال، و بنسبة ٥٠٪؜ من إجمالي النساء في مقابل ٤٠ من الرجال.

وكشفت عن عدة مخاطر لمرض السمنة إرتفاع ضغط الدم و الكوليسترول مما يجعل المريض اكثر عرضة لأمراض القلب، الإصابة بمرض السكري النوع الثان، مشاكل التنفس، مشاكل و إصابات المفاصل، الإصابة الحصوات و مشاكل المرارة.

واضافت ايضا أن المحاضرات تم القاءها كوكبة من أساتذة التغذية و الجراحة و صحة الأم و الطفل من جامعة الاسكندرية من بينهم دكتور محمد شرعان، استاذ الجراحة بكلية الطب، ويلقي محاضرة بعنوان جراحات السمنة بين الحقيقة و الخرافات.

ويلقي الدكتور ابراهيم خربوش، استاذ صحة الأم و الطفل بالمعهد العالي للصحة العامة

محاضرة مؤشر صحة المرأة، بينما تلقي داليا طايل، استاذ التغذية بالمعهد محاضرة بعنوان التأثيرات الضارة للأغذية المصنعة علي صحة المرأة، والدكتورة هبة موريس، مدرس التغذية بالمعهد

محاضرة بعنوان عبء السمنة و أضرارها، والدكتورة داليا محسن، مدرس مساعد صحة الأم و الطفل بالمعهد محاضرة بعنوان السمنة لدي الأطفال، والدكتور ماجد أسامة، استشاري التغذية العلاجية و تغذية الرياضيين محاضرة النساط البدني و السمنة: توجيهات و تحديات.

وفي ختام اليوم، أهم توصية وجهها السادة المحاضرين هي أن نمط الحياة الغير صحي هو من أكبر عوامل الإصابة بمرض السمنة و غيرها من المشاكل الصحية، و بتطبيق بعض التغييرات البسيطة لحياة افضل في حياتنا اليومية، مثل الحفاظ علي نظام غذائي صحي و الالتزام بممارسة النشاط البدني، قد نساعد علي الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة و منها مرض السمنة.