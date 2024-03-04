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الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط مستلزمات طبية وزيوت سيارات مجهولة المصدر داخل أحد المخازن بالإسكندرية

زيوت فرامل مجهولة
زيوت فرامل مجهولة المصدر
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شنت إدارة التجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير، وباكينام مصطفى، وسالى أنور مفتشى الإدارة، حملات على نطاق المحافظة. 

أسفرت الحملات عن ضبط زيوت محركات سيارات وزيوت فرامل مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة، حيث تم مصادرة ١٠ كرتونة زيت سيارات بداخل كل كرتونه ٣٩ عبوة زنة العبوة ٤٠٠ جرام،١٠ كرتونة زيت فرامل بداخل كل واحدة ٣٠ عبوة زنة العبوة ٣١٥جرام،    ٨ كرتونة زيت محركات بداخل كل كرتونه عدد ٨ عبوة زنة العبوة الواحدة ١.٦ لتر.

كما تم ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة، وتم مصادرة الأصناف والكميات، كرتونة قسطرة بول للعمليات الطبية بداخلها٢٠ علبة بداخل العلبة الواحدة ٥٠ قطعة، كرتونة شكاكه سكر طبية بداخلها ٦٠ علبة بداخل كل علبه ١٠٠ شكاكة سكر طبية، خمسة كرتونة جهاز تنفس بداخل كل كرتونه ٦ أجهزة، تحرير ١٨ محضر إقامة اوكازيون بدون تصريح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وجاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق. 

كما أصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

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