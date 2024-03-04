البابا تواضروس: نشهد هذا الأسبوع عقد المجمع المقدس ورسامات أساقفة جدد وإعداد زيت الميرون

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نحن نشهد فى هذا الأسبوع أسبوعا مقدسا وهو عقد المجمع المقدس ورسامات أساقفة جدد وعمل الميرون المقدس.

وأضاف البابا تواضروس الثاني خلال كلمته بصلوات تجهيز الأنبا بستني، عندما نجتمع لنودع إنسان يترك الأرض ليصل للسماء نعلم أن هذا المصير سوف يأتى إلينا، مضيفا أن الأنبا بسنتى كان إنسان مكرسا ذاته وخادما أمينًا وفى سنوات حياته خدم بمواقع كثيرة لتكليفات البابا شنودة الثالث فى عدد من الكنائس بالداخل والخارج وخدم فى مواقع كثيرة ثم سكرتير للبابا شنودة ثم أسقف لإيبارشية حلوان سنوات عديدة حتى جاء إليه التعب واليوم نودعه.

وتابع: باسم المجمع المقدس والأباء المطارنة والأساقفة والشمامسة نعزى إيبارشية حلوان والمعصرة ونصلى ليعطينا الله التعزية السماوية وسوف يواصل الأنبا مرقص ليدبر حال هذه الإيبارشية بعد أن كانت متعطلة وتحتاج إلى تدبير سريعا حتى تستكمل مهامها سريعا ونصلى ليعطينا الله التعزية.