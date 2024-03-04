يقام غدا حفل إطلاق كتاب ١٠٠ فيلم للتضامن في تمام الساعه الثالثه عصرا في القاعه الصغري بقصر ثقافة الإسماعيلية.

يبدا الحفل بعرض فيلم حلاوة الدنيا من إنتاج وزارة التضامن وإخراج مهند دياب مستشار وزير التضامن للتوثيق المرئي، يعقبه لقاء مفتوح مع مساعد وزير التضامن الدكتور عمر عثمان نائبًا عن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج والمخرج مهند دياب مستشار الوزير للتوثيق المرئي والحديث حول انتاج تلك الافلام علي مدار ال ٨ سنوات الماضيه والتي تحكي برامج الوزارة التنموية من خلال سحر السينما التسجيلية.

يوزع خلال حفل الإطلاق نسخ مجانيه من الكتاب من خلال البوث الخاص بوزارة التضامن لضيوف المهرجان فاحرص علي اقتناء نسختك