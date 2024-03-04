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الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

استشهاد 17 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على رفح جنوب غزة

غزة
غزة
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قالت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين، إن 17 فلسطينيا استشهدوا بسبب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منزلين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال قتلت 364 من الكوادر الصحية واعتقلت 269 آخرين، بمن فيهم مدراء مستشفيات، خلال فترة تصل إلى 150 يومًا من العدوان على القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت حوالي مليون إصابة بأمراض معدية خلال هذه الفترة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن قوات الاحتلال دمرت 155 مؤسسة صحية وخرجت 32 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة، كما استهدفت 126 سيارة إسعاف.

وأشارت أيضًا إلى أن الاحتلال دمر البنية التحتية لمستشفيات خان يونس وشمال قطاع غزة.

غزة رفح الغارات الإسرائيلية