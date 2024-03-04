حسين لبيب ونصر يترأسان بعثة الزمالك لخوض نهائي الكأس

يتواجد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في مطار القاهرة الدولي، استعداداً للسفر رفقة الفريق الأول لكرة القدم إلى السعودية، من أجل مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر .

ويرافق بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى السعودية كل من ،حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، وهشام نصر نائب الرئيس ورئيس بعثة الفريق في السعودية، وحسام المندوة أمين الصندوق، وأحمد سليمان ومحمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة ، بجانب عبدالله جورج مستشار المجلس، ومحمد نبيل محرم المدير التنفيذي للنادي، وسيد عزت المستشار القانوني للقلعة البيضاء.

وتتواجد بعثة الفريق داخل مطار القاهرة حاليا تمهيداً للسفر بعد قليل إلى السعودية استعداداً لخوض لقاء الأهلي في نهائي كأس مصر المقرر له يوم الجمعة المقبل.