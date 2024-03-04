الخميس.. مكتبة مصر الجديدة تناقش ثقافة العلاج النفسي ومواجهة الضغوط

تنظم مكتبة مصر الجديدة، بنادي الشمس الرياضي، الخميس المقبل ندوة تحت عنوان "ثقافة العلاج النفسى الذاتى ومواجهة الضغوط واثر الصيام على ضبط السلوك الانسانى"، يحاضر فيها الدكتور رامز طه استشارى الطب النفسى.

تتناول الندوة في عدة محاور ما هى الضغوط التى تحاصرنا، وما هى الامراض العديدة التى تسببها ابتداء من الاضطرابات النفسية مثل القلق والتوتر والاكتئاب ونوبات اهلع والمخاوف والوساوس وغيرها، إلى الاضطرابات البدنية والجسمية مثل قرحة المعدة؛ ضعف جهاز المناعة، ارتفاع ضغط الدم ، امراض القلب والسكتة الدماغية.

كما تتناول الندوة سيكولوجية الصوم واثر الصيام على ضبط السلوك النفسى والتخلص من الانفعالات السلبية والاكتئاب، ومدى تأثير الصيام على النواقل العصبية خاصة الدوبامين والسير وتونين مما يحسن الحالة المزاجية ويزيل اعراض التوتر والاكتئاب.

يتطرق الدكتور رامز طه عمليا وتفاعليا مع الحضور الى الاساليب المستخدمة في العلاج النفسى الذاتى وفى مقدمتها اسلوب ملاحظة الذات وتسجيل تلك الافكار ثم ايقافها او طردها أو ابدالها، التدريب على الاسترخاء المتكرر والتأمل، التدريب على التنفس العميق ببطء، التدريب على تعديل الحوار الذاتى وتغيير ما يقوله الفرد لنفسه من جمل وعبارات سلبية متشائمة، استخدام اسلوب التدعيم ومكافئة الذات كلما نجحت في التخلص من فكرة سلبية او تغلبت على موقف محبط او استطعت الترفع على الصغائر وما يواجهك من فتن ومكائد خاصة فى مجال العمل، اتباع جدول يومى ينظم حياتك واهدافك وعلاقاتك الطيبة الودودة بالمحيطين بك ، التدريب على اللامبالاة وعدم اعطاء المواقف المؤلمة اكثر من حقها فى التفكير والاهتمام ، ممارسة الرياضة يوميا "المشى لمدة ربع ساعة مثلا ثم زيادتها بالتدريج" يفرز هرمون الاندورفين وغيره من الهرمونات التى تقلل اثر هرمونات التوتر الضارة مثل الكورتيزول والادرينالين.