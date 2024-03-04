مجلس كنائس الشرق الأوسط  ينعي الأنبا بسنتي

نعى القس رفعت فكري سعيد ، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط

رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد ، بعد صراع طويل مع المرض.

وأرسل القس رفعت برقية تعزية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ينعي فيها الراحل، وجاء نصها كالاتي :

أتقدم إلى غبطتكم وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخالص التعزيات القلبية لنياحة الأسقف الجليل مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، طالبين تعزيات الروح القدس لغبطتكم وللكنيسة.

الجدير بالذكر أن الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، رحل عن عالمنا أمس الأحد ، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب ٨٣ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من ٥٣ سنة منها ٣٨ أسقفًا.

هذا ومن المقرر ان تقام صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويترأس الصلاة ، قداسة البابا تواضروس الثاني واعضاء المجمع المقدس اليوم الإثنين في تمام الساعة الثالثة عصرًا.