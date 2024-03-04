إسبانيا وعمان ورومانيا والأردن.. نجوم الليلة الأولى من عروض "مسرح الجنوب" بقنا

شهد اليوم الأول من الدورة الثامنة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، الذي يُقام بمحافظة قنا، 4 عروض مسرحية من الأردن ورومانيا وإسبانيا وعمان، وحققت ردود فعل قوية لجمهور المهرجان الذي تعرف خلالها على ثقافات مختلفة.

بدأت العروض بالمونودراما الإسبانية "عروس الريح"، لفرقة إبريجو للإنتاج، ويدور العرض حول قصة فنانة وحربها ضد محاولة تدمير قدرتها على الإبداع، وتخوض تلك المرأة حربا كبيرة للحفاظ على الحب والفن والحياة ومناهضة التعصب النازي والفاشية، وهو من بطولة ماريا فيد، وتأليف وإخراج ياتي دومينيك.

وتلاه العرض الأردني "ليلة الانحوتة"، وهو عرض كوميدي يحكي قصة معاناة امرأة من علاقات زوجها مع سيدات القرية، ويتناول قضية الأخذ بالثأر في التراث الأردني، وشارك في العرض كل من نرفانا معطي ومعتصم فايز ومكرم إبراهيم وعبد الرازق محمود ومحمد عيسى، وهو من تأليف وإخراج إياد الريموني.

وعقب ذلك العرض الروماني "المصعد"، وهو عبارة عن أحداث تجري في مساحة ضيقة من الفضاء، وهو عرض ميوزيكال من بطولة دياك زولتان وسيكرينبيس لازو وفيرسي ناجي.

واختتم اليوم، العرض العماني "على قارعة النسيان"، وتدور أحداثه عن صراع البقاء والسيطرة على المسرح بين الجيل القديم والجديد، والعرض بطولة روان الغيلانية ومديم الغاربي وخطاب الشماخي، وإخراج سامي البوسعيدي.

واستمرت فعاليات المهرجان اليوم بعرض 4 عروض أخرى هي: المغربي همس، والمصري الورقة المفقودة، والفلسطيني سرديات فلسطينية، والمصري الوابور.

وبدأت العروض على مسرح قصر ثقافة قنا، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، الذي تنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين، تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة قنا، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.