داليا عبد الرحيم: يد الإرهاب ستظل تُعربد وتبطش بسبب غياب الدعم الدولي الحقيقي 

عرضت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج «الضفة الأخرى»، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، إنفوجرافًا بعنوان «تصاعد العمليات الإرهابية في دول الساحل والصحراء».



وقالت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها «الضفة الأخرى»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك أرقاما مفزعة لعدد العمليات الإرهابية وعدد الضحايا من الأبرياء من السكان المحليين، ومما يدلل على تنامي موجات الإرهاب في دول الساحل والصحراء خلال العاميين الماضيين أن أكثر من نصف من وقعوا ضحايا للإرهاب في القارة الإفريقية ينتمون لدول تلك المنطقة، وكانوا ضحايا لأنظمة هشة غير قادرة على توفير الحماية والأمن لرعاياها؛ بل أن بعض تلك الأنظمة متورط في تحالفات ومصالح مع بعض جماعات الإرهاب في بلادها أو في بلاد مجاورة، ومع غياب الدعم الدولي الحقيقي وغياب الرؤية الواضحة لسبل مواجهة الإرهاب تظل يد الإرهاب تعربد وتبطش وتنمو وتتكاثر.