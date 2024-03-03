الشباب والرياضة بطنطا تدشن مبادرة "نهر الخير" لتوزيع السلع والمواد الغذائية على المواطنين

بدأت ادارة طنطا أول بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية ، بالتعاون مع مركز شباب شوبر، للعام الثالث علي التوالي وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك في تدشين فعاليات مبادرة "نهر الخير" ضمن خطة قطاع الشباب والرياضة بالغربية والإدارة العامة للشباب للوقوف بجانب الأسر والأهالي ومشاركاتهم فرحة اقتراب حلول الشهر المبارك بتوفير السلع والمواد الغذائية للأهالي وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

وأشار الدكتور خالد الشرقاوي مدير عام إدارة الشباب والرياضة بطنطا أن المبادرة يتم تدشينها للعام الثالث علي التوالي فى مراكز شباب طنطا ضمن سلسله من المبادرات والفاعليات التي يقدمها قطاع الشباب والرياضة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لدعم الأهالي بالمواد الغذائية تيسيراً علي المواطنين من خلال المشاركه المجتمعية ، حيث تم توفير العديد من السلع والمواد الغذائية الأساسية من أرز وسكر وزيت وغيرها من السلع التي يحتاجها المواطنين خلال الشهر الكريم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب وعدد من القيادات الشعبية وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب شوبر.

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