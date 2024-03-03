"اختلفوا على الفرش".. مقتل بائع سمك وإصابة 3 أخرين في مشاجرة بالسلام

لقى بائع سمك مصرعه وأصيب 3 آخرون فى مشاجرة بسبب خلاف على الفرش بمنطقة السلام .

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصابين بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام ، وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول بائع سمك وتوفى متاثرا بإصابته بجرح قطعي اسفل الابط الأيمن ، وطرف ثان تاجر سمك، مصاب بشرخ فى الجمجمة وحالته حرجة وأبناءه الأربعة بينهما 2 مصابين بقطع فى أوتار اليد ، بسبب خلافات على قيام الطرف الأول بفرش الأسماك الخاصة به أمام محل الطرف الثانى.

وأضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين تطورت لمشاجرة تعدوا فيها على بعضهم البعض مما تسبب فى مقتل بائع السمك وإصابة أب ونجليه من الطرف الثانى وتم ضبط باقى المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.