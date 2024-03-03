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الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

نادي النيابة الإدارية يختتم فعاليات برنامج تدريب المدربين المحترفين

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج
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اختتمت اليوم فاعليات البرنامج الدولى الاحترافى الدبلومة المهنية فى تدريب المدربين المحترفين ( المرحلة المتقدمة ) " Qualified Professional Trainer     (QPT)"ب التطبيق على القطاع القضائى وذلك بنظام الساعات المعتمدة وفقاً لقواعد الاعتماد الدولى و الجودة ISO .

وصرح المستشار عبدالرؤوف موسى  - رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية بأن البرنامج يأتى ضمن المستهدف العلمى السنوى لمستشارى النيابة الإدارية.

 جاء تنفيذ برنامج الدبلومة بالتعاون بين اللجنة العلمية و الثقافية بنادى مستشارى النيابة الإدارية و بالشراكة مع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ( جهة الاعتماد المحلى ) و كذا أكاديمية CTC  و أكاديمية جولى لندن – بالمملكة المتحدة ( جهة الاعتماد الدولى ) .

وأوضح المستشار معتز الهلالى – رئيس اللجنة العلمية و الثقافية بنادى مستشارى النيابة الإدارية بأن البرنامج التدريبى للدبلومة جاء على مدار ست أسابيع للعمل على تعزيز القدرات الفردية لدى المتدربين على العمل الجماعى وتنمية مهارات الاتصال و التواصل الفعال و التعامل مع كافة أنماط الشخصيات كما يعزز القدرات الجماعية و القيادية و التعامل مع كافة المستجدات و التطورات فى بيئة العمل و بالأخص بيئة العمل القضائى ، فضلاً عن إعداد كوادر بشرية قادرة على القيام بعملية التدريب كاملة بداية من مفهوم التدريب و إعداد الحقائب التدريبية المختلفة وصولاً إلى صقل المهارات الفردية لتنفيذ ذلك وفقاً لنماذج الاعتماد الدولى و المحلى .
و أضاف الهلالى بأنه قد شارك بالبرنامج عدد 26 من  قضاة النيابة الإدارية  ، وقد حضر الحفل الختامى الدكتورة / رحاب فراج - مدير عام تطوير القدرات البشرية والتدريب بالمعهد القومى للحوكمة و التنمية المستدامة و الدكتورة  إيمان وليم - المدير التنفيذى لمركز CTC والمهندس انطونيوس ميخائيل – المدير الإقليمى لأكاديمية جولى لندن بالمملكة المتحدة.

وعلى هامش الاحتفالية تم توقيع بروتوكول بين نادى مستشارى النيابة الإدارية - اللجنة العلمية و الثقافية – وبين مؤسسة جولى أكاديمى لندن بالمملكة المتحدة بتمثيل المدير الإقليمى بالشرق الأوسط المهندس  انطونيوس ميخائيل ، حيث تم منح اللجنة العلمية و الثقافية بنادى مستشارى النيابة الإدارية درع الشراكة بوصفها جهة معتمدة فى الاعتماد الدولى للتدريب وفقاً لمعايير الجودة الدولية .
ويأتى هذا البرنامج ضمن الخطة السنوية للتدريب القضائى و المعتمدة باللجنة العلمية و الثقافية بنادى مستشارى النيابة الإدارية.

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