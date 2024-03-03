محافظ المنوفية يفتتح معرض "أهلاً رمضان"

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ووسط إقبال كثيف من المواطنين معرض " أهلاً رمضان" لبيع السلع الغذائية واللحوم بجوار مبنى ديوان عام المحافظة بحي غرب شبين الكوم ، يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، هناء عقيلة رئيس حي غرب، والمحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين ، المهندس محمد دياب رئيس مجلس إدارة مجموعة الإتقان الهندسية .

حيث تفقد المحافظ منتجات المعرض والذي تم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والمشاركة المجتمعية ويضم ( الأرز ، مكرونة ، زيت ، عدس ، فول ، سمن ، فراخ مجمدة ، لحوم ، دقيق ، ألبان ، خضروات ، منظفات ، معلبات ) وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة ، وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجها التموين بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة بضخ ودعم المنافذ بكميات إضافية من السلع الأكثر طلباً " السكر – الأرز " ، لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة و تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وخلال تفقده ، بعث محافظ المنوفية رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان ، مؤكداً على أن هناك مرور ميداني من قبل اللجنة المشكلة من التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة لجميع معارض "أهلا رمضان " للتأكد من ضبط الأسعار والالتزام بالإعلان عن الأسعار المخفضة بكافة أنواع السلع " قبل وبعد" بكافة أجنحة المعرض وحمايتهم من الاستغلال وتوافر السلع بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

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